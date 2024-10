Legende: Konnte womöglich vorentscheidend vorlegen Das Team Britannia. imago images/LaPresse

Segeln: Team Britannia vor Gewinn des Louis Vuitton Cup

Das Team Britannia braucht nur noch einen Sieg, um den Louis Vuitton Cup zu gewinnen. Die Briten setzen sich am fünften Final-Tag in beiden Rennen gegen Luna Rossa durch und führen 6:4. Nachdem sich die Finalisten an den bisherigen vier Renntagen vor Barcelona im Gleichschritt bewegt und jeweils ein Duell für sich entschieden hatten, legte Britannia am Mittwoch womöglich vorentscheidend vor. Anders als an den letzten drei Renntagen konnte Luna Rossa im zweiten Duell des Tages nicht kontern. Das italienische Boot braucht somit am Freitag zwei Siege, um den Showdown am Samstag herbeizuführen. Der Gewinner bekommt das Recht, den aktuellen America's-Cup-Sieger New Zealand herauszufordern.