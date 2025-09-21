 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Team «Zouk» unterliegt in Brasilien den Olympiasiegerinnen

21.09.2025, 10:02

Zoé Vergé-Dépré (l.) und Anouk Vergé-Dépré.
Legende: Blieben im Viertelfinal chancenlos Zoé Vergé-Dépré (l.) und Anouk Vergé-Dépré. Getty Images/Soccrates Images

Beachvolleyball: Endstation Viertelfinal für Vergé-Dépré-Duo

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré haben beim Elite16-Turnier im brasilianischen Küstenort João Pessoa die Viertelfinals Endstation bedeutet. Die Berner Schwestern waren beim 10:21, 9:21 gegen das einheimische Duo Ana Patricia/Duda, die Olympiasiegerinnen von Paris, chancenlos. Für das Team «Zouk» steht nächsten Donnerstag in Rio de Janeiro das nächste Turnier der höchsten Kategorie an. Der Höhepunkt der Saison 2025 folgt Mitte November mit der WM in Australien.

