Legende: Sorgt erneut für Schlagzeilen Summer McIntosh. Keystone/EPA/DAVE HUNT

Schwimmen: McIntosh mit Lagen-Rekord

Fünf Tage nach ihrem Weltrekord über 400 m Crawl hat Summer McIntosh in Toronto die nächste Bestmarke realisiert. Die 16-jährige Kanadierin schwamm die 400 m Lagen in 4:25,87 Minuten und unterbot den bisherigen Weltrekord der Ungarin Katinka Hosszu aus dem Jahr 2016 um 0,49 Sekunden. «Es war das erste Mal, dass ich die Menge während meines Rennens wirklich gehört habe. Und es war unglaublich, dass meine ganze Familie und meine Freunde auf der Tribüne waren und mich angefeuert haben. Das hat mir auf den letzten 100 Metern wirklich geholfen», sagte Schwimm-Wunderkind McIntosh. 2022 holte sie an der WM in Budapest Gold über 400 m Lagen und 200 m Delfin. Schon mit 14 Jahren hatte sie an den Olympischen Spielen in Tokio Rang 4 über 400 m Crawl belegt.