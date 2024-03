Legende: Greifen 2028 in Thun zusammen Die besten Schwinger der Schweiz. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Schwingen: ESAF 2028 in Thun

Das übernächste Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet 2028 in Thun statt. Die Abgeordneten des Schwingerverbands sprachen sich einstimmig für die einzige eingereichte Kandidatur aus. Diese erhielt von der zuständigen Expertengruppe gute Noten. Das nächste ESAF findet 2025 in Mollis und damit erstmals in Glarus statt. In Thun wurde bereits 1956 einmal ein Schwingerkönig gekürt.