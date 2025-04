Unihockey: Tigers gewinnen dramatisch

In der äusserst umkämpften Halbfinal-Serie der Prime League zwischen Floorball Köniz Bern und den Tigers Langnau stellten die Emmentaler dank einem 8:7-Auswärtssieg nach Verlängerung auf 3:1 in der Best-of-7-Serie. Der entscheidende Treffer gelang Simon Steiner in der 9. Minute der Overtime in Überzahl. Im anderen Halbfinal-Duell gewann Zug United auch das 4. Spiel gegen GC und steht dank einem 4:3 in Zürich schnellstmöglich im Superfinal. Bei den Frauen machten die Kloten-Dietlikon Jets dank einem 7:3 bei Unihockey Berner Oberland (4:0 in der Serie) den Finaleinzug perfekt. Zwischen Zug United und Skorpion Emmental Zollbrück steht es nach einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung der Innerschweizerinnen 2:2 in der Serie.

Prime League

Beachvolleyball: «Team Zouk» unterliegt Turniernummer 2

Das neu formierte Schweizer Beachvolleyball-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré ist beim Elite16-Turnier im brasilianischen Saquarema, dem ersten gemeinsamen Turnier, im Achtelfinal ausgeschieden. «Team Zouk» blieb gegen die als Nummer 2 gesetzten Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Brasher chancenlos und verlor 11:21, 16:21. Zuvor hatten sich die Bernerinnen dank einem 3-Satz-Sieg über Monika Pailikiene/Aine Raupelyte aus Litauen für den Achtelfinal qualifiziert.