Darts: Halbfinal-Feld an WM steht

An der Darts-WM in London kämpfen drei Engländer und ein Niederländer um den Titel. Das englische Supertalent Luke Littler gewann am Mittwochabend eine hochklassige Partie mit 5:2 Sätzen gegen Nathan Aspinall. Im Halbfinal trifft der erst 17-jährige Vorjahresfinalist am Donnerstagabend auf Landsmann Stephen Bunting, der den zweifachen Weltmeister Peter Wright mit 5:2 aus dem Turnier warf. Der von vielen Experten und Fans herbeigesehnte «Traumfinal» zwischen Littler und dem dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen ist damit weiter möglich. Der Niederländer setzte sich mit 5:3 gegen Callan Rydz durch. Halbfinalgegner von Van Gerwen wird Chris Dobey. Der Engländer besiegte den ehemaligen Rugby-Profi Gerwyn Price mit 5:3.