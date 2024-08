Per E-Mail teilen

Legende: Teilt sich das Podest mit 2 Italienern Maxime Fluri (rechts). imago images/Middle East Images

Triathlon: EM-Bronze für Fluri

Der Schweizer Triathlet Maxime Fluri hat an den Europameisterschaften in Balikesir in der Westtürkei die Bronzemedaille im Sprint gewonnen. Der 25-Jährige kam 3 respektive 2 Sekunden hinter den Italienern Nicola Azzano und Euan De Nigro ins Ziel. Bei den Frauen war das Sekundenglück nicht auf Schweizer Seite. Die 28-jährige Alissa König verpasste als 5. das Podest um 2 Sekunden.