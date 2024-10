Die Schweizer Triathletin Jolanda Annen zieht einen Schlussstrich unter ihre Aktivkarriere. Dies gab die 32-Jährige am Freitag bekannt. Das Palmarès der Urnerin zieren zwei EM-Silbermedaillen und drei Weltcup-Siege, zudem nahm sie an den Olympischen Spielen 2016 (Rio) und 2020 (Tokio) teil. «Es war eine wunderschöne Zeit. Nach einer erfolgreichen Saison 2024 habe ich in den letzten Wochen den Entschluss gefasst, meine Profisportkarriere zu beenden», schreibt Annen. In Zukunft wird sie als «Assistant Coach und Bildungsverantwortliche» für Swiss Triathlon arbeiten.