Legende: Cathia Schär (Archiv). KEYSTONE/Anthony Anex.

Triathlon: Schär mit erheblichen Verletzungen bei Velounfall

Cathia Schär hat sich bei einem Trainingsunfall mit dem Velo erhebliche Verletzungen im Gesicht und am Hals zugezogen. Das Malheur passierte am vergangenen Sonntag, wie die 23-Jährige auf Instagram schreibt. Sie fuhr einem Auto ins Heck, das vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatte. Trotz allem lässt Schär wissen, den Umständen entsprechend glimpflich davon gekommen zu sein. «Glücklicherweise habe ich keine Knochenbrüche erlitten und hat der Schnitt am Nacken keine Arterien beschädigt.» Wie lange sie ausfallen wird, weiss sie zurzeit noch nicht.

Volleyball: Mottis unterschreibt bei Stuttgart

Die Schweizer Nationalspielerin Fabiana Mottis wechselt auf die nächste Saison hin zum deutschen Topteam Stuttgart in die erste Bundesliga. Die 21-jährige Libera wird im Südwesten Deutschlands ihre erste Saison als Auslandprofi bestreiten. Die Stuttgarterinnen gewannen 2023/24 das Triple – bestehend aus Meisterschaft, deutschem Pokal sowie Supercup – und erreichten in der Champions League den 5. Rang. Mottis ist seit Herbst 2021 in der Nationalliga A bei Neuchâtel UC (NUC) engagiert.