Legende: Dürfen diesmal nicht ins Wasser Triathleten in Abu Dhabi. Keystone/AP/Kamran Jebreili

Triathlon: Unwetterwarnung macht Rennen unmöglich

Der Auftakt in die Olympia-Saison der Triathleten muss warten: Das erste Rennen der WM-Serie vom Freitag in Abu Dhabi musste für beide Geschlechter kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür sind gemäss der Organisatoren «sehr widrige Wetterverhältnisse» und eine Unwetterwarnung. Starker Regenfall und Gewitter sind prognostiziert. Auch die Mixed-Konkurrenz am Samstag kann nicht stattfinden. Die Entscheidung sei in Absprache mit dem lokalen Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement gefallen. Nächster Stopp der WM-Serie ist nun Yokohama, dort sind am 11. Mai die Elite-Wettkämpfe angesetzt.