Volleyball: Türkinnen mit erstem EM-Titel

Die Türkei ist zum ersten Mal Volleyball-Europameister bei den Frauen. Die Türkinnen gewannen in Brüssel den packenden Final gegen Serbien 3:2 (27:25, 21:25, 25:22, 22:25, 15:13) und blieben damit an der in vier Ländern ausgetragenen Endrunde unbesiegt. Damit revanchierten sich die türkischen Frauen auch für die vor vier Jahren erlittene Finalniederlage gegen Serbien, das im Endspiel trotz zweimaliger Satzführung den vierten EM-Titel nach 2011, 2017 und 2019 verpasste.

Legende: Überragte mit 41 Punkten Melissa Vargas. Keystone/Olivier Matthys

Basketball: Titelverteidiger Spanien schon out

Spanien muss an der Basketball-WM in Indonesien, Japan und auf den Philippinen früh die Heimreise antreten. Der Titelverteidiger verpasste in der Zwischenrunde überraschend die Qualifikation für die Viertelfinals. Der Weltmeister von 2019 und Europameister von 2022 unterlag im entscheidenden Spiel um das Weiterkommen Kanada 85:88, obwohl er zur Halbzeit noch 48:38 geführt hatte. Die Kanadier zogen angeführt von ihrem NBA-Starspieler Shai Gilgeous-Alexander als Gruppenerste in die Runde der letzten 8 ein. Dort treffen sie am Mittwoch auf Slowenien. Die weiteren drei Viertelfinals lauten Italien - USA, Serbien - Litauen und Deutschland - Lettland. Die USA tauchten gegen Litauen überraschend 101:104 und verspielten den Gruppensieg.

Legende: Gescheitert Spaniens Basketballer verpassen die Viertelfinals. Keystone/Tatan Syuflana



Rudern: Schweiz glückt WM-Auftakt

Am ersten Tag der Ruder-WM in Belgrad haben alle involvierten Schweizer Boote ihre Vorläufe überstanden. Andri Struzina im Leichtgewichts-Einer, Raphaël Ahumada und Jan Schäuble im Doppelzweier sowie Andrin Gulich und Roman Röösli in der offenen Kategorie sicherten sich mit Siegen die Qualifikation für die Viertelfinals. Bei den Frauen schaffte Eline Rol als Zweite in ihrem Vorlauf die Qualifikation für den Halbfinal im Leichtgewichts-Einer, Aurelia-Maxima Janzen qualifizierte sich als Dritte für die Viertelfinals im Einer der offenen Kategorie.