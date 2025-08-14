Legende: Wird heuer für Brasilien keine WM-Medaille gewinnen können Rebeca Andrade. Keystone/AP Photo/Charlie Riedel

Kunstturnen: Keine WM für Andrade

Die brasilianische Weltklasse-Turnerin und zweifache Olympiasiegerin Rebeca Andrade wird nicht an den Weltmeisterschaften im indonesischen Jakarta im Herbst (19. bis 25. Oktober) teilnehmen. Das bestätigte ihr Team der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wolle die 26-Jährige eine Wettkampfpause einlegen und erst im kommenden Jahr wieder an Wettbewerben teilnehmen. «2026 haben wir sehr wichtige Verpflichtungen», hatte ihr Trainer Francisco Porath zuvor in der TV-Sendung Globo Esporte gesagt. Mit insgesamt 2 Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille bei den Sommerspielen 2021 in Tokio und 2024 in Paris ist Andrade die erfolgreichste Olympionikin Brasiliens.