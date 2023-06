Legende: Steht vor dem Comeback Simone Biles Owens. Keystone/AP Photo/Ashley Landis

Kunstturnen: Biles kehrt im August zurück

US-Superstar Simon Biles feiert zwei Jahre nach ihrem aufsehenerregenden Rückzug während der Olympia-Wettkämpfe wegen mentaler Probleme ihr Turn-Comeback. Das gab der US-Verband am Mittwoch bekannt. Demnach wird die vierfache Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin am 5. August beim U.S.-Classic-Turnfest in Hoffman Estates in der Nähe von Chicago wieder einen Wettkampf bestreiten. Ob Biles ernsthaft auch eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris erwägt, liess USA Gymnastics am Mittwoch offen.

Schwingen: Giger nicht in Dagmersellen

Samuel Giger muss sein Comeback nach dem vor gut einem Monat im Training erlittenen Muskelfaserriss weiter hinausschieben. Der 25-jährige Thurgauer musste sich auch für das Innerschweizer Verbandsfest vom Sonntag in Dagmersellen abmelden. Mario Schneider, wie Giger Mitglied des Schwingklubs Ottenberg, wird ihn ersetzen. Aus der Nordostschweiz ist auch Damian Ott zu Gast, aus dem Bernbiet Michael Ledermann und Saisondominator Fabian Staudenmann. Sie messen sich dort mit den Innerschweizer Trümpfen Joel Wicki und Pirmin Reichmuth.