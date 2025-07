Legende: Hat eine Verwarnung kassiert Das zweitplatzierte Quartett (links) auf dem Podest in Tallinn. Instagram/SwissFencing

Fechten: Schweizer Nachwuchsteam muss Busse tun

Das Schweizer U23-Fechtteam anerkennt das unsportliche Verhalten anlässlich einer Siegerehrung, wie Swiss Sport Integrity per Communiqué mitteilte. Im Rahmen einer einvernehmlichen Lösung wurden die Schweizer Fechter verwarnt. Zudem haben sie sich verpflichtet, einen Kurs zum Thema Ethik im Sport zu absolvieren sowie ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Schliesslich müssen sie einen Teil der Verfahrenskosten übernehmen. Ende April an der U23-EM in Tallinn hatten die Schweizer Fechter für einen diplomatischen Eklat gesorgt, weil sie sich bei der Siegerehrung nach ihrem zweiten Platz auf dem Podest nicht wie die anderen Medaillengewinner in Richtung der israelischen Flagge gedreht hatten.