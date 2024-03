Handball: Schweiz verliert erneut gegen Ungarn

Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen hat auch die zweite Partie gegen Ungarn im Rahmen des EHF EURO Cups verloren. Nach dem 26:38 am Mittwoch vermochte sich die Equipe von Trainer Knut Ove Joa vor heimischem Publikum allerdings markant zu steigern und begrenzte die Tordifferenz beim 27:35 auf minus 8. Die beste Phase hatten die Schweizerinnen vor der Pause, als sie einen 10:14-Rückstand in einen 15:14-Vorsprung verwandelten. Weiter geht das Turnier der vier bereits für die EM 2024 Ende Jahr qualifizierten Nationen für die Schweiz am 3. April mit dem Auswärtsspiel in Österreich. Drei Tage später folgt in Zürich das zweite Kräftemessen mit Vize-Weltmeister Norwegen.