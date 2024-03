Legende: Seit 2011 eine Säule der Schweizer Nati Monika Schmid hängt den Helm an den Nagel. KEYSTONE/HANDOUT SWISS UNIHOCKEY/FABIAN TREES

Unihockey: Schmid hört auf

Mit 116 Länderspielen im Gepäck hat Nati-Goalie Monika Schmid ihren Rücktritt auf Ende Saison bekanntgegeben. Die 34-Jährige nahm an 7 Weltmeisterschaften teil und holte mit der Schweiz dabei einmal Silber und viermal Bronze. Mit den Kloten-Dietlikon Jets bejubelte Schmid 4 Meister- und 5 Cuptitel. Aktuell steht die Torhüterin in Schweden bei Västerås Rönnby IBK unter Vertrag. Dor stehen ihr zum Abschluss einer erfolgreichen Karriere noch die Playoffs bevor. «Schon als die Saison anfing, spürte ich, dass es die letzte Saison sein wird», lässt sich Schmid in der Medienmitteilung von Swiss Unihockey zitieren.