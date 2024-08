Per E-Mail teilen

Legende: Verabschiedet sich aus dem professionellen Unihockey Corin Rüttimann (rechts). imago images/Mediafarb.ch

Unihockey: Rüttimann tritt zurück

Im letzten Mai gab Corin Rüttimann ihren Rücktritt aus dem Schweizer Nationalteam bekannt. Nun hat die 32-Jährige beschlossen, auch ihre Klub-Karriere zu beenden. Rüttimann, die 2008 bei Piranha Chur in der höchsten Schweizer Liga debütierte, war zuletzt bei Zug United engagiert. Rüttimann kommt auf die Rekordanzahl von 141 Länderspielen für die Schweiz, in denen sie 224 Skorerpunkte erzielte. An Weltmeisterschaften holte sie zwei Mal Silber und vier Mal Bronze.

