Legende: Mussten gegen Schweden eine klare Niederlage einstecken Chiara Gredig und das Schweizer Nationalteam. KEYSTONE/Fabian Trees

Unihockey: Schweizerinnen gegen Schweden chancenlos

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat sich an der Euro Floorball Tour in Karlovy Vary Schweden mit 1:10 geschlagen geben müssen. Die amtierenden Weltmeisterinnen sorgten im Mitteldrittel für die Entscheidung, als sie von 2:0 auf 7:0 stellten. Den Schweizer Ehrentreffer erzielte Nina Metzger in der 52. Minute. «Wir konnten den Gameplan nicht umsetzen, da wir uns zu fest stressen liessen. Wir scheiterten vor allem, weil wir zu wenig Zweikämpfe gewonnen haben. Wir konnten dort wenig dagegen halten und Zweikämpfe entscheiden eigentlich das Spiel», sagte Chiara Gredig nach dem Spiel. Am Samstag trifft die Schweiz im 2. Spiel auf Finnland, zum Abschluss geht es am Sonntag gegen Tschechien.