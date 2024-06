Legende: Wird den IBF-Titel abgeben Alexander Usyk. Imago/PA Images

Boxen: Usyk verzichtet auf Titelverteidigung

Alexander Usyk verzichtet auf die Verteidigung seines WM-Titels nach IBF-Version. Um die vakante Krone werden am 21. September in London die Briten Anthony Joshua und Daniel Dubois kämpfen. Usyk wird am 21. Dezember in Riad wieder in den Ring steigen. Dann steht der Rückkampf des WM-Duells an, das der Ukrainer Mitte Mai in Saudi-Arabiens Hauptstadt gegen den Briten Tyson Fury nach Punkten für sich entschieden hat. Mit dem Sieg hatte sich Usyk die Gürtel der Verbände IBF, WBO, WBA und WBC gesichert.