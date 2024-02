Golf: Valenzuela mit Karriere-Bestergebnis

Albane Valenzuela hat das beste Ergebnis ihrer Karriere auf der LPGA Tour erzielt. Die 26-jährige Genferin belegte beim Thailand Open in Pattaya Rang 2, einen Schlag hinter Patty Tavatanakit (THA). Das Ergebnis verdankt sie vor allem einer letzten Runde, die sie 9 unter Par abschloss.

Legende: Ballt die Faust Albane Valenzuela. Imago/NurPhoto

Basketball: Schweiz gewinnt in WM-Vorqualifikation

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel in der Vorqualifikation für die WM 2027 gewonnen. Gegen Irland setzte sich das Team von Trainer Ilias Papatheodorou auswärts in Dublin ohne Mühe mit 86:63 durch. Bester Werfer war Noé Anabir mit 15 Punkten. Die Schweiz ist in ihrer Vierergruppe favorisiert. Zum Start hatte es gegen Aserbaidschan am Donnerstag ebenfalls einen deutlichen Sieg gegeben. Die Vorqualifikation zieht sich über ein Jahr hin. Weiter geht es erst im November mit der Heimpartie gegen den dritten Gruppengegner Kosovo.