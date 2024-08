Legende: Darf am Solheim Cup abschlagen Albane Valenzuela. Keystone/AP/Matt York

Golf: Historische Selektion für Valenzuela

Albane Valenzuela wird das Team Europe beim Solheim Cup 2024 vertreten, der vom 13. bis 15. September in Gainesville im US-Bundesstaat Virginia stattfindet. Die Genferin ist eine von vier Captain's Picks: Die norwegische Kapitänin Suzann Pettersen wählte sie in ihr Team. Die 26-jährige Valenzuela ist die erste Schweizerin, der die Ehre zuteil wird, am Pendant des von den Männern ausgetragenen Ryder Cups gegen die USA teilzunehmen. Auf der LPGA Tour hat Valenzuela dieses Jahr sechs Top-20-Platzierungen erreicht, an den Olympischen Spielen in Paris belegte sie den geteilten 13. Platz. «Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung», so Valenzuela in einer Mitteilung.