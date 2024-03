Van der Poel gewinnt in Harelbeke – Fuchs in Florida vor Guerdat

Legende: Erster Sieg in Harelbeke Mathieu van der Pool. Imago/Belga

Rad: Van der Poel siegt – Van Aert stürzt

Weltmeister Mathieu van der Poel hat den Halbklassiker E3 Harelbeke in Flandern gewonnen. Der 29-jährige Niederländer aus der Alpecin-Deceunick-Equipe griff am Paterberg rund 43 km vor dem Ziel an, setzte sich ab und gewann solo vor den Belgiern Jasper Stuyven (Lidl-Trek) und Wout van Aert (Visma-Lease a Bike). Van Aert war kurz vor Van der Poels Antritt gestürzt und kam trotz aller Bemühungen nicht mehr an den Dauerrivalen heran. Bester Schweizer in dem 207 km langen Rennen wurde Stefan Küng (Groupama-FDJ) als 16. Er verlor rund 3 Minuten auf Van der Poel.

Springreiten: Schweizer räumen in Florida ab

Die Schweizer Springreiter haben im Grand Prix des Fünfsterne-CSIO in Ocala (Florida) einen Doppelsieg gefeiert. Martin Fuchs gewann den mit 330'000 Dollar dotierten Wettbewerb vor Steve Guerdat. 5 der 49 Paare waren ins Stechen vorgestossen. Dort blieb Fuchs im Sattel des Niederländerwallachs Leone Jei erneut fehlerfrei, Guerdat büsste auf dem Belgierwallach Iashin Sitte eine knappe Sekunde ein.