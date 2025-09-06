Legende: Stehen in der Gruppenphase Spieler von Kriens-Luzern. Keystone/Urs Flüeler

Handball: Kriens-Luzern gibt sich keine Blösse

Die Handballer von Kriens-Luzern sind souverän in die Gruppenphase der European League eingezogen. Die Qualifikation überstanden die Innerschweizer gegen die Slowenen von Velenje mit zwei Siegen. Nach dem 27:25 auswärts erreichten sie am Samstag ein 32:25. Kriens-Luzern folgt damit den Kadetten Schaffhausen in die Gruppenphase des zweithöchsten Europacups und trifft dort auf Porto und Fram Reykjavik. Der dritte Gegner sind entweder die Norweger von Elverum oder die Spanier von Torrelavega. Am Sonntag könnte als dritter Schweizer Klub der BSV Bern die Qualifikation schaffen, wenn er daheim gegen die Kroaten von Cakovec einen 31:28-Vorsprung erfolgreich verteidigt.