Legende: Unterlagen der Turniernummer 2 Anouk und Zoé Vergé-Dépré. Volleyball World/Silvio Avila

Beachvolleyball: Team «Zouk» im Achtelfinal out

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind beim Elite16-Turnier in Brasilia im Achtelfinal ausgeschieden. Die Bernerinnen unterlagen den US-Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Brasher in einer engen Partie mit 21:18, 16:21, 13:15. Die beiden Schweizerinnen bestritten in Brasiliens Hauptstadt erst ihr zweites gemeinsames Turnier. Für das zweite Schweizer Duo mit Tanja Hüberli und Leona Kernen war im Sechzehntelfinal Schluss.