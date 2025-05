Per E-Mail teilen

Legende: In Ostrava unter den letzten 8 Teams Zoé und Anouk Vergé-Dépré (Archiv-Bild). Freshfocus/Claude Diderich

Beachvolleyball: Geschwister Vergé-Dépré im Halbfinal

Anouk und Zoé Vergé-Dépré haben in Ostrava bei ihrem 3. gemeinsamen Elite16-Turnier erstmals die Halbfinals erreicht. Das Duo schlug im Viertelfinal die Italienerinnen Valentina Gottardi/Orsi Toth in drei Sätzen. Zuvor hatten die 33-jährige Anouk und die sechs Jahre jüngere Zoé im Achtelfinal Valentina Dawidowa und Angelina Chmil aus der Ukraine in drei Sätzen eliminiert. Im Halbfinal vom Sonntag heissen die Gegnerinnen Tina Graudina und Anastasia Samiolova aus Lettland. Das Aus bedeuteten die Achtelfinals für Tanja Hüberli/Leona Kernen.

Triathlon: Hidalgo triumphiert auf Sardinien

Der Brasilianer Miguel Hidalgo hat in Alghero (ITA) seinen ersten WM-Serie-Wettkampf gewonnen. Der 25-Jährige meisterte den Kurs in 1:44,05 Stunden und verwies damit Matthew Hauser (AUS/1:44,33) und Léo Bergere (FRA/1:45,09) auf die Plätze 2 und 3. Die beiden gestarteten Schweizer Maxime Fluri und Adrien Briffod beendeten den Wettkampf nicht.