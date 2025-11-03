Legende: Hob die Kür auf ein neues Level Ilia Malinin. imago images/ZUMA Press

Eiskunstlauf: Malinin stellt neue Bestmarke auf

Superstar Ilia Malinin aus den USA hat beim Grand Prix im kanadischen Saskatoon mit einer spektakulären Flugshow einen Kür-Weltrekord aufgestellt. Der 20-Jährige erhielt für seine Darbietung 228,97 Punkte und verbesserte seine eigene Bestmarke um 1,18 Zähler. Der Weltmeister zeigte dabei sechs gelungene Vierfachsprünge und wurde seinem Spitznamen als «Vierfach-Gott» einmal mehr gerecht. «Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot», sagte Malinin, der nach Kurzprogramm und Kür auf 333,81 Zähler kam. Die Bestmarke von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er nur ganz knapp.