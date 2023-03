Legende: Zurück an der Spitze Europas Elena Quirici. Instagram/Elena Quirici

Karate: Quirici krönt sich zur Europameisterin

Elena Quirici darf sich über ihren 4. EM-Titel freuen. Die Aargauer Karateka holte an den Europameisterschaften in Guadalajara (ESP) in ihrer Gewichtsklasse bis 68 kg die Goldmedaille. Quirici besiegte im Final die Aserbaidschanerin Irina Zaretska. Letztmals hatte die 29-jährige Kumite-Spezialistin 2019 eine Medaille an einem Grossanlass errungen. 2016 und 2018 hatte sie jeweils in derselben Kategorie den Titel geholt, 2018 zudem im Team Kumite.