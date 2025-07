Per E-Mail teilen

Legende: Zielte in Châteauroux ganz genau Vivien Jäggi (rechts, Archivbild) neben Schwester Emely. imago images/Köbi Schenkel

Schiessen: Gold für Jäggi in der Königsdisziplin

An der EM im französischen Châteauroux gewann Vivien Jäggi am Donnerstag EM-Gold bei den Juniorinnen im Dreistellungsmatch mit dem Kleinkaliber-Gewehr. 2023 hatte Jäggi WM-Gold geholt. Mit Ekaterina Chenikova (Platz 6) und Alexia Tela (Platz 7) erreichten zwei weitere Schweizerinnen den Final der Top 8. In der Team-Wertung, die aus den Einzelresultaten errechnet wird, gewann die Schweiz überlegen. 1773 Punkte bedeuten sogar Juniorinnen-EM- und -Weltrekord.