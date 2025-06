Volleyball: Schweiz braucht Comeback

Im Final der European Silver League haben die Schweizer Volleyballerinnen nach sechs 3:0-Siegen die ersten Satzverluste im laufenden Wettbewerb hinnehmen müssen. Sie verloren das Hinspiel in Lettland 2:3. Das Rückspiel findet am Sonntag in Schönenwerd statt. Der Sieger des europäischen Nationen-Wettbewerbs steigt in die Golden League auf. Ob die Schweizerinnen im Heimspiel wieder auf die Unterstützung ihrer Cheftrainerin Lauren Bertolacci zählen können, ist offen. Die Australierin konnte wie auch die Libera Fabiana Mottis und die Angreiferin Chiara Ammirati die Reise nach Riga krankheitsbedingt nicht mitmachen.