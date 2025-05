Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt auf die Mittelmeer-Insel Menorca Samira Sulser. Keystone/Manuel Geisser

Volleyball: Sulser wechselt nach Menorca

Die Schweizer Volleyball-Internationale Samira Sulser wechselt in der spanischen Liga von Olimpico Gran Canaria zu Menorca. Die 29-jährige St. Gallerin spielt seit zwei Jahren im Ausland. Nach einem Jahr in Frankreich bei Nancy und der Saison bei JAV Olimpico Gran Canaria wechselt die Mittelblockerin zum spanischen Spitzenteam Avarca Menorca, wie der Schweizer Volleyballverband mitteilt. Menorca belegte in der spanischen Meisterschaft den zweiten Platz und gewann den Cup und den Supercup. Im europäischen CEV-Cup verpasste Menorca die Viertelfinals knapp.