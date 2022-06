Turnen: Favoritensiege an den Schweizer Meisterschaften

Wie erwartet hat sich Noe Seifert zum neuen Schweizer Meister im Mehrkampf gekürt. Der 23-jährige Aargauer lieferte an den sechs Geräten die konstanteste Leistung im 16-köpfigen Teilnehmerfeld ab und sicherte sich souverän den 1. Platz mit 81,766 Punkten. In Abwesenheit von Titelverteidiger Eddy Yusof schaffte Seifert die notwendige Differenz am Barren und am Pauschenpferd. Einen engen Zweikampf lieferten sich Lilli Habisreutinger und Lena Bickel bei den Frauen – mit dem besseren Ende für die 18-jährige Thurgauerin. Habisreutinger von der Turnfabrik Frauenfeld reichten 0,350 Punkte Vorsprung zum erstmaligen Triumph bei der Elite. Damit verbleibt nach dem Rücktritt von Giulia Steingruber der Titel in der Ostschweiz.