Legende: Holte zum 3. Mal WM-Gold Christa von Niederhäusern. imago images/ZUMA Wire (Archiv)

Mountainbike: 3. WM-Titel für Von Niederhäusern

Christa von Niederhäusern lässt sich im Ötztal zum 3. Mal als Pumptrack-Weltmeisterin feiern. Die 25-jährige Bernerin verwies im Final die Tschechin Sabrina Kosarkova um rund 4 Zehntel auf Rang 2. Von Niederhäusern hatte bereits 2018 bei der WM-Premiere in Springdale (USA) sowie vor Jahresfrist in Santiago de Chile den Titel gewonnen. In den Jahren 2019 und 2021 belegte die angehende Ärztin jeweils den 3. Platz. 2025 werden die Pumptrack-WM-Medaillen zum 2. Mal in der Schweiz vergeben – im Rahmen der Mountainbike-WM im Wallis.

Golf: Woods kündigt Comeback an

Tiger Woods gibt nach fast acht Monaten Pause sein Comeback bei einem professionellen Golf-Turnier. Wie der Superstar am Samstag über seine Firma TGR auf X bekannt gab, wird er bei der von ihm organisierten Hero World Challenge vom 30. November bis 3. Dezember auf den Bahamas abschlagen. Für Woods ist es das erste Turnier nach seiner Aufgabe wegen einer Fussverletzung in der dritten Runde des Masters Anfang April in Augusta.