Wada bringt Fall Walijewa vor den TAS

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) bringt den Fall der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa vor den Internationalen Sportgerichtshof TAS in Lausanne. Sie fordert eine Vierjahressperre sowie die Löschung aller Ergebnisse seit dem 25. Dezember 2021. Dies beträfe auch das russische Team, das in Peking Olympia-Gold gewonnen hatte. Sieger wären dann die USA vor Japan und Kanada. Das teilte die Wada am Dienstag mit. Die Antidoping-Agentur Russlands (Rusada) hatte Mitte Januar auf eine Strafe für die 16-Jährige nach deren positivem Test auf das verbotene Mittel Trimetazidin vor den Olympischen Winterspielen in Peking verzichtet. Bei den Spielen im Februar 2022 hatte eine Ad-hoc-Kommission des TAS Walijewa die Teilnahme im Einzel erlaubt.

02:26 Video Archiv: Der Fall Walijewa Aus Beijing 2022 Clips vom 14.02.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden.

Weltrekorde von Debrunner und Hug

Den beiden Schweizer Rollstuhlsportlern Catherine Debrunner und Marcel Hug sind zum Saisonauftakt beim Meeting in Sharjah (UAE) Weltrekorde über 800 m gelungen. Debrunner verbesserte ihre Bestmarke vom letzten Jahr um über 3 Sekunden auf 1:41,56. Hug unterbot den von Daniel Romanchuk/USA gehaltenen Weltrekord um fast 2 Sekunden (1:27,77).