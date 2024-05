Per E-Mail teilen

Legende: Dürfte in Paris unter der tunesischen Flagge jubeln Schwimmer Ahmed Hafnaoui, Olympiasieger über 400 m Crawl 2021. Reuters/USA TODAY Sports

Allgemein: Tunesien von WADA freigesprochen

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat die vor zwei Wochen verhängten Sanktionen gegen Tunesien wegen Nichteinhaltens des Welt-Anti-Doping-Codes aufgehoben. «Die WADA hat die Nationale Anti-Doping-Agentur Tunesiens mit sofortiger Wirkung von der Liste der Länder gestrichen, die den Welt-Anti-Doping-Code nicht einhalten», hiess es am Mittwoch. Die WADA habe «die Bestätigung erhalten, dass der erforderliche Regierungserlass am 2. Mai in Kraft getreten ist». Die Sanktionen betrafen regionale und kontinentale Meisterschaften sowie Weltmeisterschaften, welche nicht mehr im Land ausgerichtet hätten werden dürfen. Zudem hätte die tunesische Flagge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen nicht gehisst werden dürfen.