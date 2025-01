Legende: Er nahm an sechs Weltmeisterschaften teil Wasserspringer Guillaume Dutoit. Imago/ABACAPRESS

Wasserspringen: Dutoit beendet Karriere

Nach 20 Jahren als Wasserspringer beendet Guillaume Dutoit mit 28 Jahren seine Karriere. Der Athlet von Lausanne Aquatique gehörte zu den erfolgreichsten Schweizern seines Sports. Er kommt auf sechs WM-Teilnahmen. 2014 holte er Silber an der Junioren-EM in Bergamo. In der Elite feierte er sein Highlight 2022, als er an der WM in Budapest an der Seite von Jonathan Suckow Rang 4 im Synchronspringen belegte.

Allgemein: Schweizer Arzt für 14 Jahre gesperrt

Das Schweizer Sportgericht hat einen Schweizer Arzt wegen mehrfachem Verstoss gegen das Doping-Statut zu einer 14-jährigen Sperre und einer Busse von 14'000 Franken verurteilt. Der Berner habe sich wiederholter Abgabe, der versuchten Verabreichung sowie des Besitzes und der Anwendung von verbotenen Substanzen schuldig gemacht. Swiss Sport Integrity schreibt: «Der Arzt hatte Testosteron, Wachstumshormone sowie Tamoxifen an sogenannte ‹Sportfreunde› und weiteren Personen abgegeben. Zudem hatte er mehrfach versucht, einem Spitzensportler Erythropoetin und Testosteron zu verabreichen.»