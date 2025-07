Wasserspringerin Herculano an WM in Singapur im Final

Legende: Qualifiziert sich hauchdünn für den Final Morgane Herculano. EPA/RUNGROJ YONGRIT

Wasserspringen: Herculano übersteht Vorrunde

Die Genfer Wasserspringerin Morgane Herculano hat an der WM in Singapur die Vorrunde vom 20-Meter-Turm überstanden. Die 25-jährige Harvard-Studentin reihte sich nach den ersten vier Sprüngen auf dem 14. Rang ein, was gerade noch fürs Weiterkommen reichte. Die entscheidenden Runden 5 und 6 finden am Samstag und Sonntag statt. Bei den Männern schieden Pierrick Schafer (18.) und Jean-David Duval (19.) aus.