Legende: Verspürt erneut Schmerzen im Knie Pirmin Reichmuth. Freshfocus/Sven Thomann

Schwingen: Reichmuth muss pausieren

Pirmin Reichmuth wird am Bergkranzfest auf der Rigi fehlen. Der 29-jährige Zuger schont sein mehrfach operiertes Knie, wie Stefan Muff, Technischer Leiter des Innerschweizer Verbandes, gegenüber dem Blick bestätigte. Reichmuth bestritt letzten Sonntag am Innerschweizerischen in Seedorf den Schlussgang gegen Joel Wicki und klagte danach über Schmerzen. Der Verzicht ist auch als Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Ende August in Mollis zu verstehen. Auch Wicki wird am Sonntag nicht auf der Rigi ins Sägemehl steigen. Der Schwingerkönig tritt am Südwestschweizer Fest in Neuenburg an.

Leichtathletik: Wipfli überzeugt in Barcelona

Der Schweizer 800-m-Spezialist Ramon Wipfli vom ST Bern hat bei einem Meeting in Barcelona überzeugt. In 1:45,03 Minuten lief er die beste Zeit seiner Karriere und kam als Vierter seines Laufs bis auf sieben Hundertstel an den Schweizer U23-Rekord von André Bucher heran. Nur zwei Schweizer (Bucher und Ivan Pelizza) sind die zwei Bahnrunden jemals schneller gelaufen.