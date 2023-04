Legende: Gehen in die Verlängerung Ding Liren und Jan Nepomnjaschtschi. Reuters / VLADISLAV VODNEV

Schach: Entscheidung um Weltmeister-Titel vertagt

Der neue Schach-Weltmeister wird erst in der Verlängerung gekürt. Die 14. WM-Partie in Kasachstans Hauptstadt Astana zwischen dem Russen Jan Nepomnjaschtschi und dem Chinesen Ding Liren endete Remis. Ding hatte seinen Gegner mit Weiss zwar früh unter Druck gesetzt, liess aber viel Zeit liegen und geriet seinerseits in Bedrängnis. Nepomnjaschtschi spielte nach 40 Zügen eine Ungenauigkeit und gab so den Vorteil aus der Hand. Die Verlängerung wird am Samstag im Playoff-Modus ausgetragen.

Curling: WM-Titel im Mixed geht an die USA

Mit einem klaren 8:2-Finalerfolg gegen Japan haben sich die USA erstmals WM-Gold im Mixed-Curling gesichert. Cory Thiesse und Korey Dropkin stahlen in den ersten beiden Ends total 3 Steine und lagen nach 5 Ends komfortabel mit 6:1 in Führung. Nach dem 7. End gab Japan, das erstmals WM-Edelmetall im Mixed gewann, auf. Die Bronzemedaille in Südkorea sicherte sich das norwegische Duo. Das Schweizer Gespann mit Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller hatte trotz einer Bilanz von 7:2 Siegen – der gleichen Ausbeute wie der spätere Weltmeister USA – die Finalspiele knapp verpasst.