Legende: Hielt während 25 Jahren den Weltrekord Ralph Boston. Getty Images/Bettmann

Weitsprung: Olympiasieger Boston erliegt Schlaganfall

Die Leichtathletik-Welt trauert um einen ihrer grössten Weitspringer. Ralph Boston, Olympiasieger von 1960, ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. «Unser Sport hat mit dem Tod von Ralph Boston eine Legende verloren», schrieb der US-amerikanische Leichtathletikverband USATF auf Instagram. Boston starb an den Folgen eines Schlaganfalls, wie sein Sohn Todd der New York Times sagte. Boston übertraf 1960 mit einer Weite von 8,21 Metern den 25 Jahre währenden Weltrekord von Jesse Owens. Insgesamt verbesserte er die Bestmarke im Weitsprung sechsmal auf schliesslich 8,35 Meter. Inzwischen steht die Bestmarke bei 8,95 Metern, aufgestellt von Mike Powell 1991 in Tokio.