Snooker: «The Rocket» scheidet im Viertelfinal aus

Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste Ronnie O'Sullivan ist bei der Snooker-WM im Crucible Theatre von Sheffield überraschend im Viertelfinal gescheitert. Der Engländer verlor gegen den belgischen Herausforderer Luca Brecel am Mittwoch nach 10:6-Führung durch einen Total-Einbruch noch 10:13. O'Sullivan lag vor der letzten Session scheinbar komfortabel vorne, verlor dann jedoch völlig den Faden. Brecel gewann 7 Frames in Serie und zog in den Halbfinal ein. Dort erwartet ihn der Schotte Anthony McGill oder Si Jiahui aus China.

Handball: Playoff-Finalistinnen stehen fest

In der SPL1 haben sich die beiden stärksten Teams der Saison schnellstmöglich für den Playoff-Final qualifiziert. Sowohl Spono Nottwil (2:0 gegen Herzogenbuchsee) als auch der LC Brühl (2:0 gegen Yellow Winterthur) gewannen ihre Best-of-Three-Halbfinal-Serien souverän und duellieren sich nun ab dem 13. Mai um den Meistertitel. Titelverteidiger Nottwil und Brühl hatten die Saison bislang geprägt und die Haupt- sowie Finalrunde dominiert.