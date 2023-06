Schwingen: Wenger fehlt auf dem Stoos verletzt

Kilian Wenger kann am ersten Bergfest der Saison nicht teilnehmen. Der Berner Schwingerkönig von 2010 gab seine verletzungsbedingte Absage für den Stoos-Schwinget vom Sonntag bekannt. Wiederkehrende Rückenprobleme und ein viraler Infekt hindern den 33-Jährigen an einer Teilnahme im Kanton Schwyz. Wenger hätte im ersten Gang mit Schwingerkönig Joel Wicki zusammengreifen sollen.

04:20 Video Archiv: Staudenmann fügt Wicki erste Saisonniederlage zu Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 20 Sekunden.

Basketball: Nur noch 10 Teams in der NLA

Die Nationalliga A der Männer hat einen weiteren freiwilligen Abgang zu beklagen. Nach Boncourt zieht sich auch Swiss Central aus der höchsten Liga zurück. Die Verantwortlichen in der Innerschweiz begründen den Entscheid mit dem zu hohen finanziellen und personellen Aufwand und den damit verbundenen Einschränkungen in der Nachwuchsförderung. Swiss Central, das die Saison als Tabellenletzter beendet hat, will mit einer mehrheitlich aus eigenen Talenten zusammengestellten Mannschaft in der Nationalliga B antreten. In der höchsten Klasse verbleiben zehn Teams – vorausgesetzt, Nyon muss nicht auch aufgrund seiner finanziellen Schwierigkeiten kapitulieren.