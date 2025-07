Legende: Ist mit dem ersten Wurf entscheidend in Führung gegangen Simon Wieland (Archiv-Bild). Keystone/Gian Ehrenzeller

Leichtathletik: Wieland holt erstes Schweizer Gold

Simon Wieland hat im Speerwurf der Männer die erste Goldmedaille für das Schweizer Team an den World University Games in Rhein-Ruhr geholt. Mit einer Weite von 79,33 Metern – seiner Saisonbestleistung – setzte sich der 23-Jährige souverän gegen die Konkurrenz durch. Es ist insgesamt das fünfte Schweizer Edelmetall.

Wasserspringen: Herculano übersteht Vorrunde

Die Genfer Wasserspringerin Morgane Herculano hat an der WM in Singapur die Vorrunde vom 20-Meter-Turm überstanden. Die 25-jährige Harvard-Studentin reihte sich nach den ersten vier Sprüngen auf dem 14. Rang ein, was gerade noch fürs Weiterkommen reichte. Die entscheidenden Runden 5 und 6 finden am Samstag und Sonntag statt.

Fechten: Schweizerinnen im Achtelfinal

Die Schweizer Degen-Nationalmannschaft hat an der Weltmeisterschaft in Tiflis (Georgien) einen starken Auftritt gezeigt: Pauline Brunner, Angeline Favre, Aurore Favre und Fiona Hatz setzten sich souverän mit 43:29 gegen Usbekistan durch und qualifizierten sich damit für den Achtelfinal. Im Tableau der besten 16 trifft die Schweiz am Samstag um 9 Uhr auf Estland.