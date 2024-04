Winterthur gewinnt in extremis – Spannung in Unihockey-Playoffs

Handball: Winterthur gewinnt äusserst knapp

Pfadi Winterthur hat dramatisch den Einzug in den Halbfinal der Playoffs der Nationalliga A geschafft. In der «Belle» bezwangen die Winterthurer den HSC Suhr Aarau nach der zweiten Verlängerung mit 34:33. Der Qualifikations-Vierte lag lange zurück, drehte die Partie noch in der regulären Spielzeit und musste trotzdem in die Verlängerung. Dort schafften sie erst in der zweiten Extrazeit die Differenz. Neben Pfadi stehen GC und Kriens-Luzern bereits in der Runde der letzten 4, die Kadetten Schaffhausen (2:1 in der Serie gegen Wacker Thun) könnten am Donnerstag folgen.

Unihockey: GC und Wiler-Ersigen siegen

In den Playoff-Halbfinals im Unihockey hat GC dank eines 4:3-Auswärtssiegs in Zug in der Serie auf 2:3 verkürzen können. Das Siegtor fiel dabei erst drei Minuten vor Schluss. In der zweiten Halbfinal-Serie konnte Wiler-Ersigen mit 3:2 in Führung gehen. Gegen Floorball Thurgau siegten die Berner in einer spektakulären Partie mit 11:6.

Handball: Löfström schliesst sich St. Otmar an

St. Otmar St. Gallen hat Carl Löfström, einen erfahrenen Kreisläufer, verpflichtet. Der 32-jährige Schwede hat einen Vertrag über zwei Jahre beim Klub unterschrieben, bei dem ab kommender Saison der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Michael Suter in der Verantwortung steht. Löfström, der zuletzt sechs Jahre in der zweiten Bundesliga in Deutschland engagiert war, soll bei den Ostschweizern zudem als Nachwuchstrainer arbeiten.

Schiessen: Burger legt sein Amt nieder

Der Schweizer Schiesssportverband (SSV) orientiert über den Abgang von Headcoach Daniel Burger per Ende Oktober 2024. In seiner langjährigen Zeit im Verband habe er eine Schlüsselrolle in der Transformation und Professionalisierung des Schweizer Schiesssports gespielt, heisst es in einer Mitteilung. In seine Amtszeit fielen die erfolgreichen Olympia-Kampagnen 2016 sowie 2021 mit Bronze für Heidi Diethelm-Gerber sowie Gold und Bronze für Nina Christen in Tokio. Burger will sich in Kürze neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Turnen: EM-Tickets für Demierre und Chiarello

Norah Demierre und Sophia Carlotta Chiariello vertreten die Schweizer Farben Ende Mai an der EM in der Rhythmischen Gymnastik in Budapest. Die 16-jährige Bernerin Chiariello nimmt erstmals an einem Grossanlass der Elite teil, die 18-jährige Waadtländerin Demierre hat schon EM- und WM-Erfahrung. Der schweizerische Turnverband erwartet von den Selektionierten eine Klassierung in den Top 40.