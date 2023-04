Handball: Knapper Heimsieg für Winterthur

Zum Auftakt der Playoff-Viertelfinals (Best of 5) gewinnt Pfadi Winterthur zuhause äusserst knapp mit 19:18 gegen Wacker Thun. Der Qualifikations-3. musste gegen den Quali-6. allerdings lange um den Sieg zittern. Knapp eine Minute vor Schluss erzielte Noam Leopold den Führungstreffer für Pfadi, Sekunden vor dem Ende vergab Max Dannmeyer den Ausgleich für Thun. In einer hitzig geführten und von Emotionen geprägten Partie sah bei beiden Teams je ein Spieler die rote Karte. Einen Sieg gab es auch für den BSV Bern. Auswärts schlugen die Hauptstädter GC mit 28:27. Quali-Sieger Kriens-Luzern gewann gegen St. Otmar St. Gallen souverän mit 32:26.

Triathlon: Van Berkel kündigt Rücktritt an

Der dreifache Ironman-Switzerland-Gewinner Jan van Berkel (37) wird bereits mit dem nächsten Ironman Switzerland vom 9. Juli in Thun seine Profikarriere beenden. Der im aargauischen Döttingen wohnhafte Zürcher Unterländer verzichtet mit seinem Rücktritts-Entscheid auch auf eine Teilnahme an der Ironman-WM der Männer vom 10. September in Nizza, für die er seit letztem Spätherbst qualifiziert gewesen wäre. «Am Ironman im eigenen Land den Schlusspunkt zu setzen, ist für mich bedeutsamer als eine weitere WM-Teilnahme», sagte Van Berkel.