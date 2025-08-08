Legende: Holt Gold in der Mitteldistanz Simona Aebersold. IMAGO / Xinhua

Orientierungslauf: Zwei Mal Gold für die Schweiz

An den World Games im chinesischen Chengdu hat die Schweizer Delegation am ersten Wettkampftag gleich zwei Goldmedaillen bejubeln dürfen. Im Orientierungslauf sicherten sich über die Mitteldistanz sowohl Simona Aebersold bei den Frauen als auch Riccardo Rancan bei den Männern den Sieg. Bei feuchtheissen Bedingungen distanzierte Aebersold ihre erste Verfolgerin um über drei Minuten. Der Zürcher Rancan hatte im Ziel einen Vorsprung von 2:21 Minuten auf den zweitplatzierten Italiener Francesco Mariani. An den World Games nehmen rund 5000 Athletinnen und Athleten aus 34 nicht-olympischen Sportarten teil. Der Multisport-Anlass findet üblicherweise ein Jahr nach den Olympischen Spielen statt.