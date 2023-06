Legende: In der Debütsaison richtig durchgestartet Samuel Zehnder hat bei Bundesliga-Klub Lemgo eingeschlagen. imago images/Jan Hübner

Handball: Zehnder im Bundesliga-All-Star-Team

Der Schweizer Samuel Zehnder hat es in seinem ersten Jahr in der deutschen Handball-Bundesliga ins All-Star-Team geschafft. Der von den Kadetten Schaffhausen zu Lemgo gewechselte Flügelspieler war mit 155 Toren, davon 67 mittels Siebenmeter, der beste Skorer seiner Mannschaft. Der 23-jährige Zehnder spielt im Team der am letzten Wochenende zu Ende gegangenen Saison als Linksaussen. Er steht als «All Star» automatisch auch zur Wahl für den MVP der Bundesliga. Die Publikumswahl läuft noch bis Donnerstagnachmittag.