Legende: Fällt mit einem Fussbruch aus Max Höning. imago images / Eibner-Pressefoto

Handball: Verletzungspech bei St. Otmar

St. Otmar hat den längeren Ausfall von 2 Leistungsträgern zu verkraften. Der Deutsche Max Höning muss wegen eines Fussbruchs mindestens drei Monate, der Däne Marcus Stroustrup wegen einer Innenbandverletzung am einen Knie acht bis zwölf Wochen pausieren. Mit nur einem Sieg aus 8 Partien belegen die Ostschweizer zurzeit den 9. Tabellenrang.

Volleyball: Schönenwerd verpasst Champions League

Schweizer Meister Schönenwerd ist in der zweiten von drei Runden der Qualifikation für die Champions League gescheitert. Nach einer 1:3-Heimniederlage gewannen die Solothurner das Rückspiel gegen Brasov in Rumänien «nur» 3:2. Insbesondere im vierten Satz, der 36:38 verloren ging, stand Schönenwerd nahe daran, einen «Golden Set» zu erzwingen. Weiter geht es nun am 20. November im CEV-Cup gegen Tours aus Frankreich.

Basketball: Freiburgerinnen siegen

Die Frauen von Elfic Fribourg waren zum Auftakt der Gruppenphase des Eurocup, dem zweithöchsten Europacup der Basketballerinnen, erfolgreich. In Schottland siegten die Freiburgerinnen gegen die Caledonia Gladiators 66:62. Zur Pause hatte Elfic noch 31:38 im Rückstand gelegen.