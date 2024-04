Zwei Schweizer Beach-Duos in der K.o.-Phase

Legende: In Mexiko auf Kurs Das Duo Hüberli/Brunner. IMAGO / Beautiful Sports/Archiv

Beachvolleyball: Zwei Duos weiter

Auf der Beachvolleyball Pro Tour in Guadalajara haben sich die Duos Tanja Hüberli/Nina Brunner und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré für die K.o.-Phase qualifiziert. Böbner/Vergé-Dépré werden im Achtelfinal antreten müssen, Hüberli/Brunner sind als Gruppensiegerinnen bereits für den Viertelfinal qualifiziert. Das Hauptfeld verpasst hatten Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder nach einer Niederlage in der Qualifikation. Das einzige Schweizer Männer-Duo, Quentin Métral und Jonathan Jordan, schied nach zwei Niederlagen in der Gruppenphase aus.