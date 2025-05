Zwei Schweizer Boote an der EM in den A-Finals

Legende: Kämpft um EM-Gold Raphaël Ahumada (mit Partner Kai Schätzle, nicht im Bild). Archiv/Freshfocus/Claudio Thoma

Rudern: EM-Final mit zweifacher Schweizer Beteiligung

Die Schweiz ist an den Ruder-Europameisterschaften in Plovdiv mit zwei Booten in den A-Finals vertreten. Kai Schätzle und Raphaël Ahumada im Doppelzweier greifen an den Titelkämpfen in Bulgarien am Samstag ebenso in die Medaillenentscheidung ein wie Patrick Brunner und Jonah Plock im Zweier ohne. Die beiden kürzlich neu zusammengesetzten Schweizer Duos qualifizierten sich als Zweite respektive Dritte ihres Halbfinallaufs für die A-Finals der besten sechs Boote. Hingegen die Finalqualifikation verpasst hat Fabienne Schweizer im Einer. Die Skifferin hat sich in den Vorläufen über die Zeit für die Halbfinals qualifiziert, dort fehlten ihr als Vierte ihres Laufs jedoch knapp zwei Sekunden zum Finaleinzug.

