Legende: Eine der betroffenen Jachten Die australische «Bowline». Imago/AAP

Segeln: Tragische Unfälle vor Australien

Bei der traditionsreichen Regatta Sydney-Hobart sind in der ersten Nacht nach Angaben der Organisatoren zwei Segler in separaten Zwischenfällen ums Leben gekommen. Beide wurden bei schwerer See vom Grossbaum des Segels erfasst. Bei den betroffenen Jachten handelt es sich um die «Flying Fish Arctos» und die «Bowline», beide aus Australien. Die Unglücke ereigneten sich vor der australischen Südostküste. Die letzten Todesfälle hatte es bei der Regatta 1998 gegeben.